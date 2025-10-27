HABER

Van 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

27 Ekim 2025 tarihinde Van’da hava durumu serin, parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 7-8°C, öğle saatlerinde ise 17-18°C'ye yükselecek. Akşam saatleriyle birlikte sıcaklık yeniden düşecek. Önümüzdeki günlerde hava açık ve güneşli geçecek. Vatandaşların serin hava koşullarına karşı hafif mont gibi koruyucu giysiler giymesi, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.

Cansu Akalp

27 Ekim 2025 Pazartesi günü Van'da hava durumu serin ve parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 7-8°C civarında. Öğle saatlerinden itibaren hava açık ve güneşli hale gelecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 17-18°C seviyelerine yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık yeniden düşecek. Kent merkezinde sıcaklık 9-10°C olacak. Yüksek kesimlerde sıcaklık 7°C'ye kadar inebilir.

Önümüzdeki günlerde, 28 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 17-18°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor. 29 Ekim Çarşamba günü de hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklıkların 18-19°C seviyelerine çıkması bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar dikkat edilmeyi gerektiriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları mevcut. Vatandaşların hafif mont veya kaban gibi koruyucu giysiler tercih etmeleri önemli. Akşam saatlerinde soğuk hava ve rüzgâr etkisi nedeni ile hazırlıklı olmaları gerekiyor. Sabah saatlerinde sis ve don riski var. Trafikte olanların görüş mesafesinin azalabileceğini akıllarında tutmaları önemli.

Gün içinde güneşli hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Gerekli önlemlerin alınması, sağlık sorunları ve trafik kazaları riskini azaltacaktır.

