HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 24°C olacak. İşte detaylar...

Van 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu aşağıdaki gibi olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 17°C. Gündüz sıcaklık 24°C. Akşam 15°C, gece ise 12°C olarak ölçülecek. Rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerden esecek. Sabah esen rüzgarın hızı 15 km/saat. Gündüz ise bu hız 10 km/saat olacak. Akşam rüzgar 17 km/saat’e yükselecek. Gece rüzgar hızı 19 km/saat olacak. Nem oranı sabah %52, gündüz %26, akşam %42 ve gece %66 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri sabah 815 hPa. Gündüz basınç 814 hPa. Akşam ve gecenin basıncı ise 817 hPa olarak tahmin ediliyor.

28 Eylül Pazar günü hava sıcaklıklarının 18°C civarında olması bekleniyor. Artan bulutlulukla birlikte hafif yağmur ihtimali var. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 17°C civarında olacak. Hava koşulunun çok bulutlu olması öngörülmekte. 30 Eylül Salı günü sıcaklık yine 17°C civarında kalacak. Bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havalara karşı hazırlıklı olunmalı. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Bu nedenle uygun kıyafet seçimi önemli. Güneş koruyucu kullanımı tavsiye edilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alınmalı. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden uzak durulmalı. Araç kullanırken de dikkat gösterilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tırın çarptığı genç hayatını kaybettiTırın çarptığı genç hayatını kaybetti
Ümraniye'de, bariyerlere çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandıÜmraniye'de, bariyerlere çıkan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.