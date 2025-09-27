Van 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu aşağıdaki gibi olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 17°C. Gündüz sıcaklık 24°C. Akşam 15°C, gece ise 12°C olarak ölçülecek. Rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerden esecek. Sabah esen rüzgarın hızı 15 km/saat. Gündüz ise bu hız 10 km/saat olacak. Akşam rüzgar 17 km/saat’e yükselecek. Gece rüzgar hızı 19 km/saat olacak. Nem oranı sabah %52, gündüz %26, akşam %42 ve gece %66 seviyelerinde olacak. Basınç değerleri sabah 815 hPa. Gündüz basınç 814 hPa. Akşam ve gecenin basıncı ise 817 hPa olarak tahmin ediliyor.

28 Eylül Pazar günü hava sıcaklıklarının 18°C civarında olması bekleniyor. Artan bulutlulukla birlikte hafif yağmur ihtimali var. 29 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 17°C civarında olacak. Hava koşulunun çok bulutlu olması öngörülmekte. 30 Eylül Salı günü sıcaklık yine 17°C civarında kalacak. Bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havalara karşı hazırlıklı olunmalı. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacak. Bu nedenle uygun kıyafet seçimi önemli. Güneş koruyucu kullanımı tavsiye edilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlemler alınmalı. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden uzak durulmalı. Araç kullanırken de dikkat gösterilmelidir.