Van 27 Mayıs Salı hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20°C civarında, gece ise 11°C seviyelerinde beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Mayıs ayında Van'da ortalama sıcaklık 11.3°C, en düşük sıcaklık 4.4°C ve en yüksek sıcaklık 16.6°C olarak kaydedilmektedir.

Önümüzdeki günlerde, 28 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 20°C, 29 Mayıs Perşembe günü de 20°C olması tahmin edilmektedir. 30 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 21°C seviyelerine çıkması bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Yağış beklenmemektedir. Mayıs ayı boyunca Van'da ortalama 9 yağmurlu gün yaşanmaktadır. Bu yağışların ay boyunca yaygın olduğunu göstermektedir.

Bu dönem, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir zamandır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket bulundurmanızda fayda var. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığınızı korumanız önemlidir.

Van'da Mayıs ayı boyunca ortalama 12 güneşli gün yaşanmaktadır. Bu, ayın büyük bir kısmında güneşli hava koşullarının hakim olduğunu göstermektedir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Sabah ve akşam serin olabilir. Ceket bulundurmak ve güneş koruyucu kullanmak önemlidir.