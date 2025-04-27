Van 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 14°C, geceleri ise 6°C civarında olacak. Nisan ayında Van'da ortalama 9 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat bulunuyor.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceğini unutmayın. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüzleri güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Hava koşullarının ani değişebileceğini göz önünde bulundurun. Hava durumunu düzenli olarak kontrol edin ve planlarınızı buna göre yapın.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır