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Van 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 27 Nisan 2025 Pazar günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece sıcaklığı ise 6°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 28 Nisan Pazartesi günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. 29 Nisan Salı günü ise açık ve güneşli bir hava hakim olacak.

Van 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüzleri 14°C, geceleri ise 6°C civarında olacak. Nisan ayında Van'da ortalama 9 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat bulunuyor.

Bu hava koşullarında açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik olabileceğini unutmayın. Yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Gündüzleri güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Hava koşullarının ani değişebileceğini göz önünde bulundurun. Hava durumunu düzenli olarak kontrol edin ve planlarınızı buna göre yapın.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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