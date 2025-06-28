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Van 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 27°C civarında olması bekleniyor.

Van 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

28 Haziran 2025 Cumartesi günü Van'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur.

29 Haziran Pazar günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 17°C civarında olacak. 30 Haziran Pazartesi günü ise hava bulutlu ve kısmen güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Günün en sıcak saatlerinde UV ışınlarının yoğunluğu artabilir. Doğrudan güneş ışığından kaçınmak önemlidir. Koruyucu önlemler almak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Güneş kremi kullanmak faydalıdır. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek de önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sahada vakit geçirecekler için şapka ve güneş gözlüğü kullanılması önerilir. Bu önlemler, sağlık açısından önemlidir. Aynı zamanda yazın tadını daha rahat çıkarmak için de gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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