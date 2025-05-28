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Van 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 28 Mayıs Çarşamba hava durumu parçalı ve çok bulutlu.

Van 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 11°C civarında bekleniyor. Bu dönemde, Van'da ortalama gündüz sıcaklığı 16.6°C, gece sıcaklığı ise 4.4°C'dir.

29 Mayıs Perşembe günü yağmurlu bir hava öngörülüyor. 30 Mayıs Cuma günü açık hava bekleniyor. 31 Mayıs Cumartesi günü de açık bir hava olması tahmin ediliyor. Bu dönemde, Van'da ortalama gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 12°C'dir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu kontrol etmeleri ve planlarını esnek tutmaları önerilir. Gerektiğinde kapalı alanlara yönelmek de iyi bir fikir olacaktır. Ayrıca, yağmurlu günlerde yollar kaygan olabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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