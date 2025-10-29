HABER

Van 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

29 Ekim 2025 tarihinde Van'da hava durumu başlangıçta serin ve güneşli olarak bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 10–16°C arasında değişecek. Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Planlarınıza uygun giysiler ve şemsiyeler hazırlamak, bu hava koşullarında faydalı olacaktır. 30 Ekim 2025'te parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Serin sabah saatlerine dikkat edilmesi önemlidir. İşte detaylar...

Sedef Karatay

29 Ekim 2025 Çarşamba günü Van'da hava durumu başlangıçta serin ve güneşli olacak. Gün doğumu saati 06:30. Gün batımı ise 17:10 olarak hesaplandı. Sabah saatlerindeki sıcaklık 5–7°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 10–16°C arasında değişecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dışarı çıkacak olanlar için hazırlıklı olmaları önemlidir. Ani yağışlar ve serin havaya dikkat edilmeli.

30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerindeki sıcaklık 3.9°C tahmin ediliyor. Gün boyunca sıcaklık 14.8°C civarında olacak. Nem oranı %86, rüzgar hızı ise 6.3 km/h olarak öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşullarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle güncel hava durumu raporlarını takip etmekte fayda var. Planlarınızı hava koşullarına göre düzenlemek iyi bir seçenek olacaktır.

Ani yağışlara karşı su geçirmez giysiler ve şemsiyeler bulundurulabilir. Serin havalarda kat kat giyinmek önerilir. Ayrıca, hava koşullarına uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Planlarınızı esnek tutmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
