Van 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

29 Eylül 2025 Pazartesi günü Van'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı %41 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzeri devam edecek. Sıcaklık gündüzleri 21-23°C arasında olacak. Geceleri sıcaklık 13-15°C arasında değişecek. Rüzgar batı yönünden saatte 14 km hızla esecek. Nem oranı %33-52 arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesi muhtemel. Bu nedenle sabahları ve akşamları daha kalın giysiler tercih edilebilir. Gündüzleri hafif kıyafet yeterli olacaktır. Rüzgar hafif olacağı öngörülüyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.