Van 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

29 Kasım 2025 Cumartesi günü Van'da hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 4°C ile 8.8°C arasında değişecek. Nem oranı %67 seviyesinde kalacak ve rüzgar hızı 0.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Serin ve nemli hava nedeniyle uygun giyinmek, özellikle astım gibi solunum rahatsızlığı olanlar için önem taşıyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak açısından faydalı olacaktır.

Van 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

29 Kasım 2025 Cumartesi günü Van'da hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 4°C ile 8.8°C arasında değişecek. Nem oranı %67 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 0.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:02'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 16:46'da olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Van'da genellikle kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık yine 4°C ile 8.8°C arasında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava serin ve nemli olduğu için uygun giyinmek önemli.

Serin ve nemli hava, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin olacaktır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olur. Vücut ısısını korumak açısından bu önemlidir. Nem oranı yüksek olduğu için, astım ya da solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekir. Gerekirse doktora danışmaları önerilir.

Rüzgar hızı düşük olsa da, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda vardır. Hava koşullarının serin ve nemli olması, açık hava etkinlikleri için dikkat gerektirir. Uygun kıyafet ve ekipman kullanmaya özen gösterilmelidir. Bu şekilde hem sağlığınızı korursunuz, hem de dışarıda geçireceğiniz zamanı keyifli kılarsınız.

hava durumu Van
