Van 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu parçalı az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 31°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esmesi öngörülüyor. Nem oranının ise %45 civarında olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 30 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 32°C'ye ulaşacak. 31 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklıkların yine 32°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Van'ın Temmuz ayındaki ortalama değerlerinin üzerinde. Yazın etkisi hissettirecek.

Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş çarpması riskine karşı koruyucu giysiler ve şapka kullanılması önerilir. Ayrıca bol su tüketimi ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması faydalıdır. Sıcak havalarda enerji tüketiminin artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Elektrikli cihazların gereksiz yere çalıştırılmaması ve enerji tasarrufu sağlanması önemlidir. Bu günlerde özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması sağlık açısından gereklidir.