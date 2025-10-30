Van 30 Ekim Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 16-17°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12°C civarına düşecek. Nem oranı %66 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 12 km/saat kadar güneyden esecek.

31 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının 12°C olması öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 7°C civarına düşecek. 1 Kasım Cumartesi sabah 12°C, gece 7°C olarak bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü sabah 11°C, gece 6°C olacak.

Bu dönemde sıcaklık değişimleri belirgin şekilde hissedilecek. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olacak. Gün içinde güneşli ve ılıman bir hava yaşanacak. Akşam saatlerinde ani serinlikler meydana gelebilir. Sabah ve akşam saatlerinde daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde ise hava koşullarına uygun giysiler tercih edilmeli.

Sabah saatlerinde sis ve yer yer don olayları görülebilir. Bu durum görüş mesafesini azaltabilir. Trafik güvenliği açısından sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor. Yavaş ve dikkatli gitmeleri önem taşımaktadır.

Rüzgar hızı 10-12 km/saat civarında olacak. Hafif rüzgar açık alanlarda rahatsızlık yaratmayacaktır. Bu durum, dışarıda zaman geçirenler için avantaj sağlayabilir.

Hava kalitesi yüksek olacak. Ancak sabah erken saatlerde görüş mesafesi düşebilir. Trafikte olanların dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları gerekmektedir.