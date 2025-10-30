HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van 30 Ekim Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 30 Ekim'de hava sıcaklığının 13°C civarında başlayacağı, gün içinde 16-17°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 12°C'ye düşecek. 31 Ekim ve 1 Kasım'da ise sıcaklıklar 12°C ve 7°C arasında dalgalanacak. Sabah saatlerinde sis ve don olayları görülebilir. Rüzgarın hızı 10-12 km/saat olacak. Trafik güvenliği açısından dikkatli olunması önem taşıyor. Hava kalitesi yüksek, gün boyunca güneşli bir hava bekleniyor. İşte detaylar...

Van 30 Ekim Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 16-17°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12°C civarına düşecek. Nem oranı %66 olarak bekleniyor. Rüzgar hızı 12 km/saat kadar güneyden esecek.

31 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının 12°C olması öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 7°C civarına düşecek. 1 Kasım Cumartesi sabah 12°C, gece 7°C olarak bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü sabah 11°C, gece 6°C olacak.

Bu dönemde sıcaklık değişimleri belirgin şekilde hissedilecek. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olacak. Gün içinde güneşli ve ılıman bir hava yaşanacak. Akşam saatlerinde ani serinlikler meydana gelebilir. Sabah ve akşam saatlerinde daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde ise hava koşullarına uygun giysiler tercih edilmeli.

Sabah saatlerinde sis ve yer yer don olayları görülebilir. Bu durum görüş mesafesini azaltabilir. Trafik güvenliği açısından sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerekiyor. Yavaş ve dikkatli gitmeleri önem taşımaktadır.

Rüzgar hızı 10-12 km/saat civarında olacak. Hafif rüzgar açık alanlarda rahatsızlık yaratmayacaktır. Bu durum, dışarıda zaman geçirenler için avantaj sağlayabilir.

Hava kalitesi yüksek olacak. Ancak sabah erken saatlerde görüş mesafesi düşebilir. Trafikte olanların dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karedeTürkiye'yi kahreden olayda minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Ali Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktıAli Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.