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Van 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak.

Van 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Van'da 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığının 27°C, gece ise 14°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecektir.

1 Temmuz Salı günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. 2 Temmuz Çarşamba günü de hava açık olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 13°C olarak tahmin edilmektedir. 3 Temmuz Perşembe günü hava yine güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 14°C civarında olacak. 4 Temmuz Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 15°C olarak beklenmektedir. 5 Temmuz Cumartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 15°C civarında seyredecektir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacaktır. Günlerin en sıcak saatlerinde UV ışınlarının yoğunluğu artacaktır. Bu nedenle, doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Koruyucu önlemler almak, cilt sağlığını korumak açısından gereklidir. Sıcak havalarda su kaybını önlemek için bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Açık hava etkinlikleri sırasında şapka ve güneş gözlüğü kullanılması önerilir. Bu önlemler, sağlık açısından önemlidir. Yazın tadını daha rahat çıkarmak için de gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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