Van 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

31 Mayıs Cumartesi günü hava açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacak. 1 Haziran Pazar günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları 12°C civarında devam edecek. 2 Haziran Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları ise 11°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Yağış beklenmiyor. Hava koşullarının ani değişebileceği unutulmamalıdır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeleri önerilir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneş ışınları daha güçlü olabilir. Güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak faydalıdır. Günlük aktivitelerde su tüketimine özen göstermek ve aşırı sıcaklardan korunmak da sağlığınız için önemlidir.