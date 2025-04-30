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Van 30 Nisan Çarşamba hava durumu: Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 30 Nisan Çarşamba hava durumu raporu yayımlandı. Bugün Van'da hava durumunun açık olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 14°C ila 7°C arasında olacak.

Van 30 Nisan Çarşamba hava durumu: Van'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Van'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu açık olacak. Gündüz sıcaklığı 14°C, gece ise 7°C civarında gerçekleşecek. Bu sıcaklıklar, Van'ın Nisan ayı için tipik değerleridir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor.

1 Mayıs Perşembe günü gündüz 14°C, gece 7°C sıcaklıklar görülecek. 2 Mayıs Cuma günü de gündüz 14°C, gece 7°C olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü de aynı sıcaklıklar geçerli olacak. Bu günlerde hava genellikle açık kalacak. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek.

Van'ın iklimi Nisan ayında serindir. Gündüz ortalama sıcaklık 6.1°C, gece ortalama 0.1°C'dir. Mayıs ayında ise daha ılımandır. Gündüz sıcaklığı ortalama 11.3°C, gece sıcaklığı ise 4.4°C'dir. Bu dönemde yağış miktarı artar. Nisan ayında 57 mm, Mayıs ayında ise 50 mm yağış beklenir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak, ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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