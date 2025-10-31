HABER

Van 31 Ekim Cuma hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 31 Ekim 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 5°C ile 16.8°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 7.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. 1 Kasım Cumartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık ise 10°C ile 16°C arasında olacak. Bu süreçte hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor. Soğuk hava ve yağmur için hazırlığınızı yapmalısınız. Kapalı alan etkinliklerini tercih etmek faydalı olabilir.

Van'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve açık olacak. En düşük sıcaklık 5°C. En yüksek sıcaklık ise 16.8°C civarında bekleniyor. Nem oranı %67. Rüzgar hızı 7.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:33. Gün batımı ise 17:10 olarak hesaplandı.

1 Kasım Cumartesi günü hava zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olabilir. Sıcaklık 10°C ile 16°C arasında değişecek. 2 Kasım Pazar günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 3 Kasım Pazartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek çok önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen giysiler de faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre plan yaparak yağmurlu günlerde etkinlikleri ertelemek lazım. Kapalı alanlarda etkinlikler gerçekleştirmek daha iyi bir seçenek olabilir.

