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Van 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Van 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 22°C, gece sıcaklığının ise 10°C civarında olması tahmin ediliyor.

1 Haziran Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu. 2 Haziran Pazartesi günü yağmurlu bir hava öngörülüyor. 3 Haziran Salı günü de yağmur bekleniyor. 4 Haziran Çarşamba günü açık bir hava olacak. 5 Haziran Perşembe günü açık kalacak. 6 Haziran Cuma ve 7 Haziran Cumartesi günleri de açık bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Trafikte dikkatli olmak da önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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