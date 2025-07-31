Van 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 31 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını gösteriyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C'ye ulaşacak. Rüzgar doğu yönünden 16 km/saat hızla esecek. Zaman zaman rüzgarın hızı 42 km/saat'e kadar çıkacak. Nem oranı %38 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 1 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 29°C, 2 Ağustos Cumartesi günü ise 28°C civarında olacak. Rüzgar güney yönünden 12 km/saat hızla esecek.

Bu sıcak ve rüzgarlı hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içilmesi faydalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Uygun koruyucu giysilerin giyilmesi de önemlidir. Rüzgarlı günlerde uçabilecek nesnelerin güvenli bir şekilde sabitlenmesi önemlidir. Bu, olası kazaların önüne geçebilir. Rüzgarın hızlanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.