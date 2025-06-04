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Van 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 4 Haziran Çarşamba hava durumu açık ve güneşli olacak.

Van 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerleriyle uyumludur. Haziran ayında Van'da ortalama gündüz sıcaklığı 17.4°C, gece sıcaklığı ise 9.8°C'dir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 5 Haziran Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları 13°C olarak öngörülüyor. 6 Haziran Cuma günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi ve hava koşullarının açık olacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Yeterli su tüketimi de dikkate alınmalıdır. Sabah ve akşam serinliğinden faydalanarak yürüyüş yapabilir veya doğa ile iç içe vakit geçirebilirsiniz. Açık ve güneşli hava, Van'da dış mekan aktiviteleri için ideal bir ortam sunmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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