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Van 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van 05 Haziran 2025 Perşembe hava durumu hafif yağmurlu ve açık olacak.

Van 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Van'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Haziran ayının ortalama sıcaklıkları gündüzleri 17.4°C, geceleri ise 9.8°C olarak kaydedilmektedir.

6-8 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının 18-22°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde yağışların daha az olması öngörülüyor. Hava koşullarının daha stabil hale gelmesi de bekleniyor.

Van'da Haziran ayı genellikle 4 yağmurlu gün ile 13 güneşli saatle geçiyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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