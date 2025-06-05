Van 05 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 5 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Haziran ayının ortalama sıcaklıkları gündüzleri 17.4°C, geceleri ise 9.8°C olarak kaydedilmektedir.

6-8 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının 18-22°C arasında değişmesi bekleniyor. Bu dönemde yağışların daha az olması öngörülüyor. Hava koşullarının daha stabil hale gelmesi de bekleniyor.

Van'da Haziran ayı genellikle 4 yağmurlu gün ile 13 güneşli saatle geçiyor.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önem taşır.