Van 5 Mayıs Pazartesi hava durumu! Van'da hava durumu nasıl olacak?

Van'da 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, aralıklı ve şiddetli yağmurlar ile geçecektir. Gündüz sıcaklığının 14.6°C, gece sıcaklığının ise 7.2°C civarında olması beklenmektedir. Yağışların yoğunluğu ve sürekliliği nedeniyle, hava koşulları genellikle serin ve nemli olacaktır. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. Özellikle 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu tür hava koşullarında açık hava etkinlikleri planlayanların yağmura karşı hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Sürekli yağışlar yolların kayganlaşmasına ve görüş mesafesinin azalmasına neden olabilir. Bu nedenle araç kullanırken hız limitlerine uymak ve dikkatli sürmek önem taşır. Ayrıca yağışların neden olduğu su birikintileri ve sel riski nedeniyle dere kenarları ve alçak bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerekiyor.

Serin ve nemli hava koşulları, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Soğuk algınlığı gibi hastalıklara yol açma riski de vardır. Bu nedenle kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek faydalıdır. Islak zeminlerde kayma riskine karşı uygun ayakkabılar giyilmesi önerilir. Evde kalınması gereken durumlarda, ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır.

Güneş ışığının azalması ruh halini olumsuz etkileyebilir. Gün ışığından faydalanmak için açık alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Yeterli uyumak ve dengeli beslenmek genel yaşam kalitesini artırır. Yağışlı günlerde evde vakit geçirirken hobilerle meşgul olmak ve sosyal bağlantıları sürdürmek de morale katkıda bulunur.