Van Büyükşehir Belediyesi caddelere gül suyu sıktı

Van Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışmaları kapsamında şehir yaşamına doğal ve ferahlatıcı bir dokunuş kattı. Vatandaşların sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentteki işlek caddelere gül suyu sıktı. Özel araçlardan gül kokulu su püskürten ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerde uygulama yaparak hem kötü kokuların önüne geçmeyi hem de kentte ferah verici bir atmosfer oluşturmayı amaçlıyor.

Gül suyunun hoş kokusuyla tazelenen caddeler, vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Ekipler, bu tür uygulamaların belirli aralıklarla tekrarlanacağını belirtti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır