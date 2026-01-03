HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Van-Çatak kara yolu kar nedeniyle kapalı

Van'da düşen çığlar ve olası riskler nedeniyle Van-Çatak kara yolu, 4 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor.

Van-Çatak kara yolu kar nedeniyle kapalı

Van'da günlerdir süren kar yağışı bugün dururken, özellikle çığ olaylarının yaşandığı Çatak'ta hayat durma noktasına geldi. Düşen çığlar nedeniyle 4 gündür kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu ilçede, enerji kesintileri ve yakıt sıkıntısı da yaşanıyor. Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Kaplan, çığ bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, 31 Aralık'tan bu yana ilçede kar ve çığlarla yoğun bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

'ÇIĞIN YÜKSEKLİĞİ 5 METREYİ AŞMIŞ DURUMDA'

Karayolları ile Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle bölgede çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Kaplan, "Van-Çatak kara yolunda 4 farklı noktada çığ düşmesi meydana geldi. Şu anda bulunduğumuz bölgede çığın yüksekliği 5 metreyi aşmış durumda. İlçede 3 gündür elektrikler kesik; hastanelerde ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksaklıklar oluştu. Yakıt sıkıntısı da var ve iş makinelerinde yakıt sorunu yaşıyoruz. Karayolları başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurumlarının Van-Çatak kara yolunun ivedilikle ulaşıma açılması için daha hızlı ve etkili müdahalede bulunmasını talep ediyoruz" dediKaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zonguldak'ta otomobile yangınZonguldak'ta otomobile yangın
Kayseri'de bıçaklı kavga! 1 ölüKayseri'de bıçaklı kavga! 1 ölü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.