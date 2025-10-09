HABER

Van'da 47 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 47.8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da 47 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Yeşilbulak Mahallesi mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde 47,8 kilogram skunk ele geçirilerek, şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Van
