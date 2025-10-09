Van'da 47 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Yeşilbulak Mahallesi mevkiinde icra edilen operasyon neticesinde 47,8 kilogram skunk ele geçirilerek, şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır