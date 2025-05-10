Van’da ele geçirilen 1 ton canlı balık suya bırakıldı

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bendimahi Çayı'nda denetim yaptı. Denetimlerde çaya atılı halde yaklaşık 100 metre uzunluğunda manyat ağı ile 1 ton canlı inci kefali balığına el konuldu. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, manyat ağına el konuldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır