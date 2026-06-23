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Van'da feci kaza: 1 askerimiz şehit oldu! 5 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde, sivil hafif ticari aracın, park halindeki askeri araca çaptığı kazada, 1 asker şehit oldu. Hafif ticari aracın sürücüsü ile 4 asker ise kazada yaralandı.

Van'da feci kaza: 1 askerimiz şehit oldu! 5 yaralı
Çiğdem Berfin Sevinç

Feci kaza, sabah saatlerinde, Van-Erciş kara yolundaki Ünseli köyü yakınlarında meydana geldi. Van'dan Erciş yönüne giden 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Kazada askeri araçtaki 1 jandarmanın şehit olduğu belirtilirken, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı.

Van da feci kaza: 1 askerimiz şehit oldu! 5 yaralı 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şehit asker, Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yaralılar da aynı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Van da feci kaza: 1 askerimiz şehit oldu! 5 yaralı 2

BAKAN ÇİFTÇİ, ŞEHİDİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Van'ın Erciş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki askeri araca çaptığı kazada şehit olan personelin kimliğini açıkladı. Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut, şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
gazi Araç kaza
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