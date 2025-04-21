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Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 34 şüpheli hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 105.600 adet makaron, 69.120 adet tabanca kapsülü, (çatapat olarak tabir edilen), 28.000 adet ilaç, (cinsel içerikli ve zayıflama ilaçları), 4.754 paket sigara, 1.912 litre akaryakıt, 321 kilogram açık tütün, 138 adet cep telefonu, 21 adet elektronik sigara, 20 adet elektronik sigara likiti, 9 adet paketlenmiş tütün, 2 adet elektronik sigara dolum makinesi ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 2.220 adet silah parçası, (sürgü-şarjör-iğne gövde), 1.435 adet kurusıkı tabanca fişeği, 168 adet tabanca fişeği, 31 adet av tüfeği, 21 adet kurusıkı tabanca, 11 adet tabanca ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda da 1 adet sahte pasaport, 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 19 olay kapsamında 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van
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