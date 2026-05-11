Van'da hayvan pazarında feci kavga! 1 ölü 13 yaralı

Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yoğunluk başladı. Van'da da yoğunluğun yaşandığı bir kurban pazarında büyük bir kavga çıktı. Taraflar birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırırken olayda 1 kişi öldü 13 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan Van-Özalp kara yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında meydana geldi.

TAŞ, SOPA VE SİLAHLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı pazarda 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 13 KİŞİ YARALANDI

Kavgada kurşunların isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

PAZAR KAPATILDI

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı canlı hayvan pazarı kapatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

