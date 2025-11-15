HABER

Van'da kar yağışı etkili oldu! Ekipler harekete geçti

Van’ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler beyaza büründü.

Van'da kar yağışı etkili oldu! Ekipler harekete geçti

2400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Van’ın Başkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde belli aralıklarla kar yağışı yüksek kesimlerdeki mahalleleri beyaza bürüdü. İlçeye 60 kilometre uzaklıkta İran sınırında bulunan Sualtı Mahallesi karla kaplandı. Van-Başkale karayolundaki Güzeldere Tüneli mevkiinde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışması yürüttü.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Van kar
