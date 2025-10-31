HABER

Van'da nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin son gününde Van'daki nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşandı.

Van'da nüfus müdürlüklerinde sürücü belgesi yenileme yoğunluğu

Ehliyetlerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmek isteyenler mesai bitiminden önce işlemlerini tamamlayabilmek için nüfus müdürlüklerine başvurdu.

Müdürlüklerdeki personel de artan yoğunluk nedeniyle işlemlerin aksamaması için mesai yaptı.

Sıra bekleyen kent sakinlerinden İbrahim Aydın, işlerinden dolayı ehliyetini yenileme işlemini son güne bıraktığını söyledi.

Fotoğrafta yanlışlık olduğu için geri dönmek zorunda kaldığını anlatan Aydın, "Yeni fotoğraf çekip geldim ancak şimdi de yoğunluk var, bekliyoruz. Ehliyet işlemleri uzun sürüyor, sağlık raporu, göz muayenesi derken baya zaman alıyor. Zamanım olmadığı için son güne bıraktım mecburen."

İbrahim Görmüş ise işlemlerini tamamladığını belirterek, "Ehliyet yenilemenin son günüydü. Ben de yenilemeye geldim. İşlemlerimi yaptım, yeni ehliyetime kavuştum. Son güne bıraktığım için biraz telaşlandım ama yetiştim. Son gün olduğunu bilmiyordum, bilsem daha erken gelirdim." diye konuştu.Kaynak: AABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

