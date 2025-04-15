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Van'da öğrencilere 'Hızlı okuma teknikleri ve Motivasyon Semineri'

Van'ın Edremit Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) tarafından üniversiteye hazırlanan öğrenciler için "Hızlı okuma teknikleri ve Motivasyon Semineri" düzenlendi. Seminere, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Van'da öğrencilere 'Hızlı okuma teknikleri ve Motivasyon Semineri'

Edremit Belediyesi, düzenlediği kurs, seminer ve etkinliklerle geleceğin daha umut dolu bireylerinin yetişmesine katkıda bulunmayı sürdürüyor. Belediyeye bağlı Sürekli Eğitim Merkezi'ne gelen üniversite hazırlık öğrencilerine yönelik "Hızlı okuma teknikleri ve Motivasyon" semineri düzenlendi. Eğitim semineri ile öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı bir sınav süreci geçirmelerine olanak tanırken onlara geleceğe daha umutla bakabilme imkanı sunuluyor.

Edremit Belediye Eş Başkanı Cemil Komi, belediye meclis üyeleriyle birlikte seminere katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Seminerde Kişisel Gelişim Uzmanı Hıdır Koç, sınava hazırlanan öğrencilere hızlı okuma teknikleri, kaygıyı yok etme ve motivasyon süreci hakkında bilgiler verdi. Seminere katılan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan belediye eş başkanlarına teşekkür etti.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Van
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