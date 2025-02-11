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  4. Van'da ortalık karıştı! DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı, çok sayıda gözaltı: 'Bana bak, amir misin nesin'

Van'da ortalık karıştı! DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı, çok sayıda gözaltı: 'Bana bak, amir misin nesin'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.02.2025 08:54
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DEM Partili bir grup Van'da yürüyüş düzenlemek istedi. Valilik izin vermeyince gergin dakikalar yaşandı. DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar polis kalkanını kırarak, "Bana bak, amir misin nesin, gel açtır şurayı, sen beni burada tutamazsın" dedi. Olaylar sırasında 17 kişi gözaltına alındı.

Van'da ortalık karıştı! DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı, çok sayıda gözaltı: 'Bana bak, amir misin nesin'

Van'da izinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen DEM Parti üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı.

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VALİLİK İZİN VERMEDİ

Van Valiliğinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Karara sert tepki gösteren Milletvekili Mahmut Dindar, polislerle tartışarak, "Gelin açın, bana bak, amir misin nesin, gel açtır şurayı, sen beni burada tutamazsın" sözleriyle tepki gösterdi.

POLİS KALKANINI KIRDI

Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı. Olaylar sırasında 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Van DEM Parti
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