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Van'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Kurubaş Mahallesi'nde meydana geldi. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobilin bir evin duvarına çarptığı kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ev ve eklentilerinde ise büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van kaza
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