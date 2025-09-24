HABER

Van’da otomobil yangını

Van'da seyreden İran plakalı otomobil yangında kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Van’da otomobil yangını

Van’da bir otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Yeşilköy Mahallesi civarında gerçekleşti. Seyir halindeki İran plakalı otomobil, aniden yanmaya başladı. Alevlerden çıkan kıvılcımlar, etraftaki kuru otlara sıçradı.

Durumu gören vatandaşlar, hemen yardım çağrısında bulundu. İhbar üzeri, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye, yangına müdahale etti. Hem otomobil hem de kuru otlardaki yangın söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ama otomobil, tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

Van’da otomobil yangını 1

Van’da otomobil yangını 2

