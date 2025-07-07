HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Van'da tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde tırın sulama kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'da tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaldıran merkezde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ALS 977 plakalı tır, önünde seyreden Çaldıran Belediyesi'ne ait 65 AAY 616 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı.

Van da tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı 1

Kazada tır sürücüsü yaralanırken, bölgeye ambulans, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de örtü yangını! 3 saatte söndürüldüMardin'de örtü yangını! 3 saatte söndürüldü
Sultangazi'de devriye görevi yapan polislere bıçaklı saldırıSultangazi'de devriye görevi yapan polislere bıçaklı saldırı

Anahtar Kelimeler:
Van Tır kamyon kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA| ABD'den Japonya ve Güney Kore'ye yüzde 25 gümrük vergisi

SON DAKİKA| ABD'den Japonya ve Güney Kore'ye yüzde 25 gümrük vergisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

Fenerbahçe'de istifa resmen açıklandı... Sebebi herkesi şaşırttı!

Fenerbahçe'de istifa resmen açıklandı... Sebebi herkesi şaşırttı!

Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Ölü bulundu...

Putin o bakanı sabah görevden almıştı! Ölü bulundu...

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! 7 kişi tutuklandı

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! 7 kişi tutuklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.