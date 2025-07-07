Van'da tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaldıran merkezde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ALS 977 plakalı tır, önünde seyreden Çaldıran Belediyesi'ne ait 65 AAY 616 plakalı sulama tankerine arkadan çarptı.

Kazada tır sürücüsü yaralanırken, bölgeye ambulans, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)