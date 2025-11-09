HABER

Van’da trafik kazası: 3 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde minibüsün ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Volkswagen marka minibüs ile kapalı kasa hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

