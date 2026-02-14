Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 ila 3 dereceye kadar düştüğü kentte yoğun kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Kent merkezinde yağan kar, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplarken, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı olmasının beklendiği bildirildi. Yağışların öğle saatlerine kadar Muş, Bitlis ve Hakkari ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlar ise geçen yılın kurak geçtiğini hatırlatarak, bu yıl kış mevsiminin karlı geçmesinden memnun olduklarını dile getirdi. Kar yağışının zirai açıdan fayda sağlayacağını belirten vatandaşlar, yağışların Van Gölü'nün su seviyesine de olumlu katkı sunmasını umut ettiklerini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır