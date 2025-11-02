Van Gölü'ndeki büyük değişim! Sular çekildi, 17 yılda tanınmaz hale geldi

Kuraklık, dünyanın en büyük sodalı, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nde ciddi çekilmelere neden oldu. Van Gölü'nde yaşanan çekilme ile birlikte birçok tarihi kalıntı ile dünyanın en büyük mikrobiyalitleri gün yüzüne çıktı.

Van Gölü'nde çekilmenin en fazla olduğu yerlerden biri de Erciş kıyıları oldu.

17 YILDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Özellikle Erciş kıyılarında Van Gölü'ndeki büyük çekilme, aradan geçen zamanda artmaya devam etti.

Erciş'te yaşayan doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar'ın yaklaşık 17 yıl önce çektiği fotoğraflar ile 2 yıl önce çekilen fotoğrafların yer aldığı haberde çekilmenin boyutu gözler önüne serilmişti.

İlk fotoğraflarda iskelenin bulunduğu alan sular altındayken 2 yıl önce çekilen fotoğrafta ise iskelenin karaya çıktığı ve daha önce göl suları ile kaplı olan alanda otların yetiştiği görülüyor.

Söz konusu haberin üzerinden henüz iki yıl geçmesine rağmen göl ile karanın arasındaki makasın giderek açıldığı görüldü.

Yıllar önce çekilmeyi fotoğraflayan Coşar, "Yaklaşık 17 yıl önce çektiğim fotoğraf ile şimdiki arasında büyük fark var. Ancak artık sadece yıllar değil, son 2 yıl içinde bile gölün daha fazla çekildiğini görüyoruz. Van Gölü giderek geriliyor biz de bunu gözlerimizle ve fotoğraflarımızla net bir şekilde izliyoruz." dedi.

YAĞIŞLAR AZALDI, BUHARLAŞMA ARTTI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş ise son yıllarda yaşanan kuraklık ve artan sıcaklıkların gölde ciddi su kaybına neden olduğunu söyledi.

Van Gölü'nün 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olduğunu hatırlatan Dr. Akkuş, son dönemlerde yaşanan kuraklığın gölün hızla küçülmesine yol açtığını vurguladı.

Dr. Akkuş şöyle devam etti:

"- Van Gölü kapalı bir havza olduğu için dışarıdan hiçbir su girişi yok. Göle sadece kar ve yağmur sularıyla su girişi oluyor, gölden su çıkışı ise yalnızca buharlaşmayla gerçekleşiyor.

Ancak geçtiğimiz yıl kış aylarında yağışlar mevsim normallerinin çok altında kaldı. Özellikle şubat ayında yağışlarda yüzde 60 oranında azalma yaşandı."

Kaynak: DHA