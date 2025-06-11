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Van Gölü üzerinde dolunay güzelliği

Bitlis’in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamozla izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Seyri güzel manzara, ilçedeki vatandaşların ilgisini çekti.

Van Gölü üzerinde dolunay güzelliği

Dolunayın gökyüzünde tüm ihtişamıyla yükselmesiyle birlikte, Ahlat’ta Van Gölü sahiline akın eden vatandaşlar eşsiz görüntülere tanıklık etti. Ay ışığının göl yüzeyine yansımasıyla oluşan yakamoz, izleyenleri mest ederken birçok kişi bu anları cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile kayıt altına aldı.
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Bazı vatandaşlar ise Ahlat iskelesine inerek ayın su üzerindeki yansımasını yakından izledi ve manzaranın fon oluşturduğu karelerde hatıra fotoğrafları çektirdi.

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DOĞA FOTOĞRAFÇISI GÖRÜNTÜLERİ

Ahlat ilçesinde doğa fotoğrafçılığı yapan Şahin Şerefoğlu, "Bugün dolunayın Van Gölü’ndeki yansıması çok muhteşem bir görüntü. Bu görüntüyü kaçırmamak için burada değerlendiriyoruz. Bütün doğa severleri, fotoğraf severleri bu fırsattan yararlanmaları için bekliyoruz" dedi.
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(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dolunay Van Gölü Bitlis
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