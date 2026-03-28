Van-Hakkari karayoluna çığ düştü

Edinilen bilgiye göre, olay, Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Tüneli çıkışı Kırmızıtaş mevkiinde meydana geldi. Çığın yola inmesiyle birlikte her iki yönde seyir halinde olan çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yolu açmak ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Bölgede hava şartlarının olumsuz olduğu belirtilirken, sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır