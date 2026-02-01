Van Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Van hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Van'da hava soğuk. Ayrıca karla karışık yağmurlu geçecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında olacak. Gerçek hissedilen sıcaklık -3 ile -7 derece olacak. Nem oranı %84 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 4.7 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:11'dir. Gün batımı ise 17:28 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde, 2 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklıkları -1 ile 3 derece arasında kalacak. Hafif kar yağışları da devam edecek. 3 Şubat Salı günü, hava sıcaklıkları -2 ile 5 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışları sürecek. 4 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklıkları -2 ile 3 derece arasında olacak. Kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor.

Bu soğuk ve karla karışık yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Kalın giysiler giymeniz önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Araç kullanırken dikkatli olmanız gerekir. Evde kalırken ısınma sistemlerinizin düzgün çalıştığından emin olun. Su borularının donmaması için önlemler almalısınız. Böylece soğuk hava koşullarından en az şekilde etkilenebilirsiniz.