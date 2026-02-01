HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 1 Şubat 2026 tarihinde soğuk ve karla karışık yağışlı bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -3 ile -7 derece olacak. Nem oranı %84 olarak tahmin edilirken, rüzgar hızı 4.7 km/saat olarak ölçülecek. Dışarı çıkarken kalın giyinmek, su geçirmez ayakkabı kullanmak ve araçları dikkatli sürmek hayati önem taşıyor. Soğuk hava için gerekli önlemleri almalısınız.

Van Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Van hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Van'da hava soğuk. Ayrıca karla karışık yağmurlu geçecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında olacak. Gerçek hissedilen sıcaklık -3 ile -7 derece olacak. Nem oranı %84 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 4.7 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:11'dir. Gün batımı ise 17:28 olarak belirlenmiştir.

Önümüzdeki günlerde, 2 Şubat Pazartesi günü, hava sıcaklıkları -1 ile 3 derece arasında kalacak. Hafif kar yağışları da devam edecek. 3 Şubat Salı günü, hava sıcaklıkları -2 ile 5 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışları sürecek. 4 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklıkları -2 ile 3 derece arasında olacak. Kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor.

Bu soğuk ve karla karışık yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Kalın giysiler giymeniz önemlidir. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Araç kullanırken dikkatli olmanız gerekir. Evde kalırken ısınma sistemlerinizin düzgün çalıştığından emin olun. Su borularının donmaması için önlemler almalısınız. Böylece soğuk hava koşullarından en az şekilde etkilenebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildiTürkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.