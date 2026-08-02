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Van Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 2 Ağustos 2026'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz sıcaklık 29 derece, gece ise 19-22 derece arasında seyredecek. Nem oranı %21 ve hafif rüzgar ile açık hava etkinlikleri için mükemmel şartlar mevcut. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 30 derece civarında kalacağı tahmin ediliyor. Yaz mevsiminin tadını çıkarırken, su içmeyi ve güneşten korunmayı unutmamak gerekiyor.

Van Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 2 Ağustos 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Hava açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %21 civarında. Rüzgar hızı saatte 4.96 kilometre. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları artacak. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıklar 30 derece civarında olacak. 4 Ağustos Salı günü sıcaklıklar yine 30 derece civarında kalacak. 5 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklık 30 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik değerleriyle uyumlu.

Bu dönemde sıcak havaya karşı dikkatli olmak gerekiyor. Gündüzleri bol su içmek faydalı. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak da önemli. Açık hava etkinliklerini serin saatlerde yapmak, aşırı ısınmayı önlemek için iyi bir tercih.

Van'da hava durumu genel olarak sıcak ve açık olacak. Yazın tadını çıkarırken, hava koşullarına uygun önlemler almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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