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Van Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu, 3 Ağustos 2026 itibarıyla kısmen güneşli. Gündüz sıcaklık 30 derece, gece ise 17-18 derece arasında değişecek. Hava açılmaya devam edeceği için önümüzdeki günlerde sıcaklık 28-30 derece arasında seyredecek. Nem oranı %28 düzeyinde olacak. Açık hava etkinlikleri için güneş koruyucu kullanmak ve hafif giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş altında uzun süre kalmamaya özen gösterilmeli ve bol su içilmelidir.

Van Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü, Van'da hava durumu kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında. Gece ise 17 ile 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %28 civarında olacak. Rüzgar doğu-batı yönünde, saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde, 4 Ağustos Salı havası güneşli. Sıcaklıklar 30 derece civarında kalacak. 5 Ağustos Çarşamba günü, hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklıklar yine 30 derece civarında seyredecek. 6 Ağustos Perşembe günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 28 ile 29 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Van'da Ağustos ayında ortalama sıcaklık gündüzleri 27 ile 28 derece. Geceleri ise 14 ile 15 derece civarındadır. Bu sıcaklıklar altında, gündüz saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de büyük bir öneme sahiptir.

Ayrıca, açık hava etkinlikleri planlarken güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Hafif, açık renkli giysiler ise tercih edilmesi gereken kıyafetlerdir. Rüzgar hafif esecek. Açık alanlarda rüzgarın etkisinden yararlanarak serinlemeye çalışabilirsiniz.

Van'da önümüzdeki günlerde hava genel olarak güneşli ve sıcak. Bu dönemde sıcak havaya uygun önlemler alarak rahat ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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