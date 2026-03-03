HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 03 Mart Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da bugün 3 Mart 2026 Salı günü hava genel olarak açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 7 derece, akşam saatlerinde ise 2 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif, güney yönünden esecek. Önümüzdeki günlerde, 4 ve 5 Mart tarihlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 0 derece civarında seyredecek. Van'da yolculuk yapacaklar, buzlanma riski için dikkatli olmalı. Kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Van Hava Durumu! 03 Mart Salı Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 3 Mart 2026 Salı günü, Van'da hava genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgarlar güney yönünden hafif esecek. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 10 km/saat olacak. Öğle saatlerinde ise bu hız 20 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı sabah %51, öğle %41, akşam %68 olacak. Gece ise nem oranı %76 seviyesine yükselecek. Van'da hava durumu, güneşli ve hafif rüzgarlı bir gün olarak planlanabilir.

Önümüzdeki günlerde, 4 Mart Çarşamba günü, hava kapalı olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 0 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -8 derece civarında seyredecek. 5 Mart Perşembe günü, hafif kar yağışı devam edecek. Gündüz sıcaklık 0 derece, gece ise -4 derece civarında olacak. 6 Mart Cuma günü hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı -1 derece, gece sıcaklığı ise -6 derece civarında kalacak.

Bu dönemde, 4 ve 5 Mart tarihlerinde hafif kar yağışı beklendiğinden dikkatli olunmalı. Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin tedbir alması önemli. Yolculuk yaparken, yolda buzlanma riski bulunuyor. Araçların kış lastikleriyle donatılması ve sürüş hızının düşürülmesi öneriliyor. Soğuk hava koşullarına karşı uygun giyinmek de yararlı olacaktır. Van'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre düzenlemelisiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Netanyahu: "Sonsuz bir savaş olmayacak"Netanyahu: "Sonsuz bir savaş olmayacak"
Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.