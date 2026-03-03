Van Hava Durumu! 03 Mart Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 3 Mart 2026 Salı günü, Van'da hava genellikle açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 7 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 dereceye düşecek. Rüzgarlar güney yönünden hafif esecek. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 10 km/saat olacak. Öğle saatlerinde ise bu hız 20 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı sabah %51, öğle %41, akşam %68 olacak. Gece ise nem oranı %76 seviyesine yükselecek. Van'da hava durumu, güneşli ve hafif rüzgarlı bir gün olarak planlanabilir.

Önümüzdeki günlerde, 4 Mart Çarşamba günü, hava kapalı olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 0 derece olacak. Gece sıcaklığı ise -8 derece civarında seyredecek. 5 Mart Perşembe günü, hafif kar yağışı devam edecek. Gündüz sıcaklık 0 derece, gece ise -4 derece civarında olacak. 6 Mart Cuma günü hava az bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı -1 derece, gece sıcaklığı ise -6 derece civarında kalacak.

Bu dönemde, 4 ve 5 Mart tarihlerinde hafif kar yağışı beklendiğinden dikkatli olunmalı. Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin tedbir alması önemli. Yolculuk yaparken, yolda buzlanma riski bulunuyor. Araçların kış lastikleriyle donatılması ve sürüş hızının düşürülmesi öneriliyor. Soğuk hava koşullarına karşı uygun giyinmek de yararlı olacaktır. Van'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı buna göre düzenlemelisiniz.