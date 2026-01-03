HABER

Van Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 3 Ocak 2026 Cumartesi soğuk ve karlı bir hava durumu hakim. Sıcaklık -14 ile -5 derece arasında, hissedilen sıcaklık ise -16 derece dolaylarında. Nem oranı %72, rüzgar hızı 13 km/s olarak ölçülüyor. Dışarı çıkacak olanlar için sabah ve akşam saatlerinde kalın giyinmek, buzlanma riski nedeniyle dikkatli olmak çok önemli. Önümüzdeki günlerde benzer soğuk hava koşulları devam edecek.

Taner Şahin

Bugün, 3 Ocak 2026 Cumartesi, Van'da hava koşulları soğuk ve karlı. Sıcaklık -14 ile -5 derece arasında. Hissedilen sıcaklık ise -16 derece civarında. Nem oranı %72. Rüzgar hızı 13 km/s olarak ölçülüyor. Görüş mesafesi 10 km. Bulutluluk oranı %50 seviyesinde. Yağış beklenmiyor. Bu durum dışarı çıkmak isteyenler için uygun bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve karlı olacak. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık -12 ile -2 derece arasında değişecek. 5 Ocak Pazartesi günü ise sıcaklık -7 ile 1 derece arasında olacak. Bu süreçte hava genellikle açık kalacak. Ancak sıcaklıklar düşük seviyelerde devam edecek.

Soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Termal içlikler, kalın montlar, atkı, bere ve eldiven gibi kışlık giysilerle vücudunuzu koruyabilirsiniz. Dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Buzlanma riski nedeniyle sürüşlerde yavaş gitmelisiniz. Düşük sıcaklıklar nedeniyle su borularının donma riskine karşı önlem almanız faydalı olacaktır. Bu önlemler soğuk hava koşullarından en az etkilenmenize yardımcı olur.

