HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da 3 Temmuz 2026 itibarıyla hava durumu son derece keyifli. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 27 ile 29 derece arasında değişirken, %35 nem oranı ve hafif kuzeydoğu rüzgarı dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar sağlıyor. Önümüzdeki günlerde de sıcak ve güneşli havanın devam etmesi planlanıyor. Bu, açık hava etkinlikleri için harika bir fırsat sunuyor. Ancak, güneş ışınlarına karşı önlem almayı unutmamak önemli.

Van Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma günü Van'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık 27 ile 29 derece arasında değişecek. Nem oranı %35 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 5 kilometre. Bu da Van'daki hava durumunu belirliyor. Sıcak, güneşli ve hafif rüzgarlı bir hava var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 26 ile 28 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklık 25 ile 27 derece arasında seyredecek. Hava yine açık olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 27 ile 29 derece arasında olacak. Hava açılmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli günler bizi bekliyor.

Açık hava etkinlikleri planlamak iyi bir fikir. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle vakitlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Böylece cildinizi koruyabilirsiniz. Bol su içmek vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Hafif ve rahat kıyafetler tercih ederek serin kalmak da faydalıdır. Rüzgarın hafif olması rahatsızlık yaratmayacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunulacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildiMeteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi
Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...Boğaziçi'nde 'diploma' düellosu! Öğrenci fotoğrafı reddetti, akademisyen diplomayı geri almaya çalıştı...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

Rusya: "Finlandiya artık nükleer hedef listesinde"

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

İngiltere'nin ardından bu sefer de Fransa harekete geçti! Yasaklanıyor

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Haluk Levent Ahbap Genel Başkanlığı'nı bırakacağını duyurdu

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Uzman er ve erbaşlar ile ilgili düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi! Kamuda istihdam dönemi

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

Ödemeyen trafiğe çıkamayacak: En yüksek tutar 394 bin lirayı aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.