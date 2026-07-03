Van Hava Durumu! 03 Temmuz Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün 3 Temmuz 2026 Cuma günü Van'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık 27 ile 29 derece arasında değişecek. Nem oranı %35 civarında. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 5 kilometre. Bu da Van'daki hava durumunu belirliyor. Sıcak, güneşli ve hafif rüzgarlı bir hava var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 26 ile 28 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 5 Temmuz Pazar günü sıcaklık 25 ile 27 derece arasında seyredecek. Hava yine açık olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 27 ile 29 derece arasında olacak. Hava açılmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli günler bizi bekliyor.

Açık hava etkinlikleri planlamak iyi bir fikir. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle öğle vakitlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Böylece cildinizi koruyabilirsiniz. Bol su içmek vücudunuzun susuz kalmasını engeller. Hafif ve rahat kıyafetler tercih ederek serin kalmak da faydalıdır. Rüzgarın hafif olması rahatsızlık yaratmayacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal koşullar sunulacak.