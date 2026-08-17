Araklı Belediye Başkanı Çebi'nin 'dedikodu' sözleri gündem oldu

Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi sonrası yıldız oyuncuyla bir araya gelen Trabzon Araklı Belediye Başkanı Çoşkun Çebi, Salah'a bölgeden arsa almasını tavsiye etmişti. Çebi'den bir dikkat çeken çıkış daha geldi.

Çebi'nin, "Dedikodu yaptığımız zaman kendi vicdan terazimizin şakülünü bozuyoruz ve gece uyuyamıyoruz. Gece sıkıntılar başlıyor. O bizim sindirim sistemimiz etkiliyor. Bunun akabinde kabızlık sorunları ortaya çıkıyor." ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Çebi sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;

Bedenimizi yaratılış şekline göre kullanmadığımız zaman ya psikolojik ya fizyolojik ya patalojik sonuçlar elde ediyoruz. Obezite; yanlış beslenme ve hareketsizlik... Beslenmene dikkat etmemişsin, önüne geleni yemiş içmişsin, yağlarına dikkat etmemişsin, hareket etmemişsin... Normal fizyolojik beslenme iki öğün, vücudumuzun istediği beslenme iki öğün. Bu üçüncü öğün endüstri öğünü. Fransız Devrimi'nden sonra ortaya çıkmıştır. Fabrikalar açıldıktan sonra öğlene bir mutluluk yemeği koymuşlar. Normalde yoktu. Fizyolojimize uygun olan sabah ve akşam. Bunu 3'e çıkardığımız zaman enerji alışveriş dengemiz bozuluyor. Bakın size bir bomba daha vereyim. Benim felsefem şu; Dünyada rızık belli. Bunu erken bitiren erken gidiyor. Ne kadar idareli kullanırsan o kadar uzuyor ömür.