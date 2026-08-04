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Van Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da 4 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 28-29 derece arasında, gece ise 19-20 derece olması bekleniyor. Doğudan esecek rüzgar saatte 10-12 kilometre hızla eserken, gün boyu nem oranı %40-50 civarında olacak. Güneşten korunmak için şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 30-34 derece seviyesine yükselecek.

Van Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Van'da 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu açık ve güneşli geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 - 29 derece olacak. Gece ise 19 - 20 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar doğudan saatte 10 - 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %40 - %50 seviyesinde olması öngörülüyor.

Bugünkü hava durumu, açık ve güneşli bir gün için idealdir. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık artacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde güneşten korunmak önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca bol su içmek, güneşin etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 30 - 31 dereceye yükselecek. 6 Ağustos Perşembe günü ise 33 - 34 derece arasında seyredecek. Sıcak havalara karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Sıcak havalarda dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak gerekir. Serin ve gölgeli alanlar tercih edilmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler seçmek önemlidir. Bol su içmek ve ağır yemeklerden kaçınmak da yararlıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir.

Sonuç olarak, Van'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava şartları devam edecek. Sıcak havalara karşı tedbir alarak bu güzel günlerin tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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