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Van Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve ılımandır. Gündüz sıcaklıkları 20 derece, gece ise 10-11 derece aralığında gerçekleşecektir. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek, nem oranı %40-50 seviyelerinde kalacaktır. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer biçimde kalarak açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Van Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu. Sıcaklık gündüz 20 derece civarında. Gece ise 10-11 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı %40-50 seviyelerinde. Yağış beklenmiyor. Bugünkü hava durumu genellikle kuru ve ılıman olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Haziran Cuma günü, sıcaklıklar gündüz 19-20 derece, gece ise 10-11 derece arasında olacak. 6 Haziran Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 20-21 derece arasında seyredecek. Gece ise 11-12 derece civarında olması bekleniyor. Bu durum, Van'da hava koşullarının ılıman ve kuru kalacağına işaret ediyor.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman ve kuru olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönem. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak bir giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın hafif esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %40-50 seviyelerinde. Bu durum, hava kalitesinin iyi olacağı anlamına geliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Sonuç olarak, Van'da 4 Haziran Perşembe günü ve sonraki günlerde hava durumu ılıman ve kuru olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Uygun kıyafet seçimi yapmak faydalı olacaktır.

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hava durumu Van
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