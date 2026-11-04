HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Kasım 2026 tarihinde Van'daki hava durumu dikkat çekiyor. Sabah serin havanın etkisiyle sıcaklık 18-20 derece aralığında sabit. Öğleden sonra sıcaklıklar 21 dereceye ulaşabiliyor. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık 15 derecenin altına inmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de değişken hava koşulları ve kısmi yağışlar olacağı öngörülüyor. Açık hava aktiviteleri için uygun giysiler bulundurmak sağlığınızı koruyacaktır.

Van Hava Durumu! 04 Kasım Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 4 Kasım 2026 tarihinde Van’da hava durumu oldukça ilginç. Serin hava, sabah saatlerinde hafif rüzgarlarla birlikte 18-20 derece aralığında sürüyor. Gün ilerledikçe sıcaklık artıyor. Özellikle öğleden sonra hava 21 dereceye kadar çıkabiliyor. Güneş etkisini hissettiriyor. Van gölündeki mavi suların yansımaları dikkat çekiyor. Van’ın doğal güzellikleriyle birleşince görsel bir şölen oluşturuyor. Dışarı çıkmayı planlıyorsanız hafif bir ceket almanız faydalı olabilir. Akşam saatlerinde havanın serinlemesi bekleniyor.

Van’daki hava nasıl? Bulutlu bir gökyüzü var. Ancak gün içindeki hava sıcaklıkları insanları dışarıya davet ediyor. Akşam saatlerinde sıcaklığın 15 derecenin altına inmesi muhtemel. Ani sıcaklık düşüşüne dikkat etmek gerekiyor. Dışarıda geçireceğiniz zaman diliminde sıcak tutacak giysiler tercih ederseniz sağlığınızı korursunuz. Böylece akşam soğuklarından etkilenmezsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek gibi görünüyor. Cuma günü ve hafta sonu kısmi bulutluluk ve yer yer yağışlı havalar bekleniyor. Hafta boyunca sıcaklıkların 17-23 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Cumartesi günü tempolu bir yağış olabileceği belirtiliyor. Bu durum, açık hava aktivitelerinizi planlarken göz önünde bulundurulmalı. Van’ın doğasının güzelliklerini keşfetmek isteyenler, yağışlı günlerde hazırlıklı olmalı. Outdoor etkinliklerinizde yanında yeterince yağmurluk ve su geçirmeyen ayakkabılar bulundurmanızda fayda var.

Hava durumundaki değişikliklere karşı önlemler almak önemli. Soğuk havalara maruz kalmamak için tedbirli olmalısınız. Gerektiğinde kalın giysiler tercih etmek gerekir. Yağışlı havalarda kaygan zeminler nedeniyle adımlarınıza dikkat etmeniz yararlı olacaktır. Araç kullananların da dikkatli olmaları gerekiyor. Hava koşullarına göre seyirlerini ayarlamaları önem taşıyor. Önümüzdeki günlerin değişken havasında Van’ın doğasını keşfederken hazırlıklı olmayı unutmayın.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'Milyonlarca lirayı zimmetine geçirdi! Hırsız katipten itiraf: 'Paralarla bahis oynadım'
AB: "72 saat yetecek su ve gıda depolayın"AB: "72 saat yetecek su ve gıda depolayın"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde zafer! Stuttgart'ı devirdi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

TÜİK Ekim enflasyonunu açıkladı: Beklenen veri belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.