Van Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Van hava durumu nasıl?

5 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Van'da hava durumu genellikle açık olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Akşam saatleri ise sıcaklık 21 dereceye düşecek. Nem oranı %47 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı sabah saatlerinde 11 km/saat olacak. Akşam saatlerinde ise bu hız 10 km/saat civarına inecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklığın 23 derece olması bekleniyor. 7 Ağustos Cuma günü de aynı sıcaklığın olması öngörülüyor. Bu dönemde nem oranı %17 ile %30 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı ise 3 km/saat ile 16 km/saat arasında olacak.

Bu sıcak ve güneşli koşullarda dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemli. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak öneriliyor. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Rüzgarın zaman zaman artabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda dikkatli olmak, hafif giysiler tercih etmek fayda sağlayabilir.